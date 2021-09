Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Mahler 5 / Orchestre Pasdeloup – Wolfgang Doerner Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Mahler 5 / Orchestre Pasdeloup – Wolfgang Doerner Philharmonie de Paris, 25 septembre 2021, Paris.

Rompus aux finesses et aux contrastes de l'esthétique mahlérienne, l'Orchestre Pasdeloup et Wolfgang… Attention : l'accès à cet événement est soumis à la présentation d'un pass sanitaire valide. Un bourgeois allemand voit s'effondrer son système de valeurs, terrassé par la beauté d'un éphèbe dans une Venise moribonde, infestée par le choléra… La profondeur de Thomas Mann, magnifiée par la poésie viscontienne, a fait de l'Adagietto de la Symphonie n° 5 de Mahler le symbole même de la fatalité d'Eros. Avec ses cinq mouvements organiquement liés, la partition de 1904 n'en est pas moins parfois véhémente, convoquant la rigueur de la fugue et l'énergie de la danse avec le voile d'ironie propre au compositeur. En contrepoint, le Prélude de l'Acte I de Lohengrin renchérit sur la magie : le motif du Graal, métamorphosant l'action en poésie, s'impose peu à peu jusqu'au paroxysme, avant de décroître et de disparaître avec l'enchantement du rituel wagnérien.

