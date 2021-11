Mahler 4ème Symphonie – Brahms concerto pour violon Concert de La Chambre Symphonique Beaune, 13 novembre 2021, Beaune.

Mahler 4ème Symphonie – Brahms concerto pour violon

Concert de La Chambre Symphonique Place Général Leclerc Basilique Notre Dame Beaune

2021-11-13 20:00:00 – 2021-11-13 23:00:00 Place Général Leclerc Basilique Notre Dame

Beaune 21200

0 0 EUR Jeune orchestre créé en janvier 2018, la Chambre Symphonique est implantée en Bourgogne et Rhône-Alpes.

Elle rassemble plus de 70 musiciens : étudiants issus des conservatoires supérieurs ou régionaux français, suisses et belges, amateurs éclairés et jeunes musiciens professionnels se retrouvant pour partager leur passion avec le plus grand nombre.

Cet automne, La Chambre Symphonique s’attaque à la puissance de la musique germanique à travers deux œuvres délicates et grandioses :

Le Concerto pour violon de Johannes Brahms, écrit en 1878, pour et avec son ami virtuose Joseph Joachim. Ce sera l’occasion pour l’orchestre de retrouver la brillante violoniste Sophia Fournier (étudiante en Master du CNSMD de Lyon).

Ensuite la Chambre Symphonique vous fera (re)découvrir la 4e Symphonie, en sol majeur, de Gustav Mahler. Cette œuvre est comme une pastorale, lyrique et classique. Le premier mouvement évoque des danses villageoises. Le second introduit un violon solo désaccordé, donnant un côté rustique et diabolique à la partition. En 3ème viendra un majestueux adagio. Il se termine par un tutti, introduisant le dernier mouvement, vocal. La chanteuse Adèle Lorenzi Favart prêtera sa voix envoûtante de soprane au Lied final, énonçant les plaisirs bucoliques mais aussi gastronomiques, du ciel.

Les musiciens ont hâte de vous présenter leur nouveau programme et d’explorer avec vous ces deux joyaux de la musique allemande !

https://www.lachambresymphonique.fr/

