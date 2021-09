Mahler 4 / Les Siècles – François-Xavier Roth – Sabine Devieilhe – Mahler, Mozart Philharmonie de Paris, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 20h30 à 22h43

payant

Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Après le répertoire mozartien dont elle est familière (elle fut une mémorable Reine de la nuit en 20…

Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide.

Après le répertoire mozartien dont elle est familière (elle fut une mémorable Reine de la nuit en 2014 a l’Opéra Bastille), Sabine Devieilhe incarne, dans le finale de la Quatrième de Mahler, l’enfant qui chante les visions célestes.

La collaboration entre Sabine Devieilhe et l’orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, ne date pas d’hier : ils ont notamment donné un Lakmé de Delibes très remarqué en 2014 à l’Opéra-Comique, et leur disque Mirages, paru en 2017, a valu à la chanteuse deux prix aux Victoires de la musique. Cette fois, leur programme est germanique – et même, si l’on veut être tout à fait précis, autrichien. Mozart d’abord, avec la Symphonie n° 36 « Linz » et trois airs qui donneront à Sabine Devieilhe l’occasion de manifester une nouvelle fois sa proximité avec ce répertoire, auquel elle s’est beaucoup consacrée, tant sur les scènes d’opéra que dans les salles de concert et les studios d’enregistrement. Mahler ensuite, avec la Symphonie n° 4, dans laquelle le compositeur se proposait de peindre « le bleu uniforme du ciel » ; elle dessine une trajectoire qui mène d’une « atmosphère hésitante » dans le premier mouvement au paradis du dernier, tout de fraîcheur et de pureté, porté par la voix de soprano de l’enfant.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Classique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22616 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-09-25T20:30:00+02:00_2021-09-25T22:43:00+02:00