Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Mahler 2 / Orchestre de Paris Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mahler 2 / Orchestre de Paris Philharmonie de Paris, 22 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 22 septembre 2021

de 20h30 à 21h50

Le jeudi 23 septembre 2021

de 20h30 à 21h50

Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h30 à 21h50

payant

Avec le grand mahlérien Semyon Bychkov revenant à la tête de l’Orchestre de Paris, qu’il a dirigé de 1989 à 1998, la Symphonie « Résurrection » déroule sa méditation sur la finitude et sur l’espoir d’une seconde vie. Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Vaste poème eschatologique, la Symphonie n° 2, « Résurrection », témoigne de l’incroyable capacité de Mahler à projeter son angoisse métaphysique en immenses architectures dramatiques et musicales. Le mouvement initial, réemploi d’une Totenfeier (« cérémonie funèbre ») antérieure, fixe le programme sous-jacent : il ne s’agit rien moins que de la condition de l’homme, de sa terrible finitude et du sentiment dérisoire de la vie. Tumultueux et sinistre, avec l’irruption du Dies Irae, ce mouvement fait place à un Andante souriant, dans l’esprit rustique d’un ländler. Mais le tumulte revient, sous l’apparence d’un rondo aux contours diaboliques, pour lequel Mahler livre la version ironique, grinçante, d’un lied du Knaben Wunderhorn évoquant le prêche de saint Antoine de Padoue aux poissons. Puis surgit, avec l’entrée des solistes et du chœur, l’ombre imposante de Beethoven. Précédée de l’Urlicht, poignant appel vocal à la « lumière originelle ». Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22613 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-09-22T20:30:00+02:00_2021-09-22T21:50:00+02:00;2021-09-23T20:30:00+02:00_2021-09-23T21:50:00+02:00;2021-09-24T20:30:00+02:00_2021-09-24T21:50:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris