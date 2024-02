MAHEVA LES ETOILES Paris, mardi 4 juin 2024.

Après plusieurs millions de vues, des centaines de milliers d’abonnés sur Tiktok et Instagram et un EP de reprises, Maheva se produira le 4 juin 2024 aux Étoiles. A la manière d’un Vianney pour sa simplicité et ses hooks entêtants, mais aussi d’un Ed Sheeran qui allie la guitare acoustique aux sons novateurs, Maheva dévoilera en avant première et en live, son 1er EP prévu pour fin juin.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-06-04 à 19:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75