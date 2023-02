Maher Beauroy & Tilo Bertholo Duo BAISER SALE, 19 mai 2023, PARIS.

Maher Beauroy & Tilo Bertholo Duo BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-05-19 à 19:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Maher Beauroy piano/voix, Tilo Bertholo batterie Nouveau projet et parenthèse expérimentale pour Maher Beauroy et Tilo Bertholo, nouveaux fleurons du jazz caribéen. Réunis au sein du Big In Jazz Collective depuis 2020, les deux martiniquais ont su construire une solide complicité musicale. Musique électronique, caribéenne et jazz… Un répertoire aux mille couleurs pour ce duo inédit ! La musique de Maher Beauroy est une mélodie entre tradition et modernité, un mélange de jazz, pop, et de rythmes caribéens ! Adoubé par Jacques Schwartz Bart, le pianiste sort en 2019 son premier album « Washa ! » qui connaît un vif succès critique. Le compositeur n’a pas une minute à perdre, est déjà paru en 2022 son nouvel Opus « Insula ». Tilo Bertholo, jeune batteur martiniquais se forme dès l’enfance avec Romain Pallud (Malavoi, la Perfecta) et c’est à coups de cymbales, caisse claire mais aussi avec brio que Tilo Bertholo rythmera cette soirée. Complice de Grégory Privat, il est aujourd’hui LE batteur incontournable du monde du Jazz. Maher Beauroy, Tilo Bertholo

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

