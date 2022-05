Maher Beauroy présente “Insula” Café de la Danse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maher Beauroy présente “Insula” Café de la Danse, 16 juin 2022, Paris. Maher Beauroy présente “Insula”

Café de la Danse, le jeudi 16 juin à 20:00

Avec Insula, Maher Beauroy invite à un voyage musical entre le Maghreb et les Antilles et met au coeur de son inspiration Frantz Fanon, qui a marqué plusieurs générations de la pensée anticolonialiste. Il réunit sur scène un orchestre de jeunes et talentueux musiciens qui nous entraînent, avec bonheur, dans « un vortex mélodique, harmonique et rythmique, accoucheur de communion caribéenne, africaine et orientale ». Le projet Insula est composé de : Piano, chant, compositions, arrangements, orchestration : Maher Beauroy Mandole, chant, co-compositeur : Redha Benabdallah Oud, chant : Qaïs Saadi Contrebasse, chant : Sélène Saint-Aimé Percussions : Boris Reine Adelaïde & Djiéka Légré Flûte : Christophe Zoogones Violons : Tony Bird (Antoine Beux) & Thomas Raso Violoncelle : Anissa Altmayer Voix : Florence « Flo » Baudin Les textes sont de Frantz Fanon.

Tarif plein 22 EUR Tarif réduit 16.8 EUR

Maher Beauroy présentera “Insula” sur la scène du Café de la Danse, à l’occasion de sa sortie chez Tropiques Atrium / Baco Distrib le 16 juin 2022. Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe Paris Quartier de la Roquette

2022-06-16T20:00:00 2022-06-16T22:00:00

