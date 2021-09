Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Mahé s’installe ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mahé s’installe ! Compagnie du Café-Théâtre, 6 octobre 2021, Nantes. 2021-10-06 Représentations du 5 au 9 octobre 2021 à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Tout public Représentations du 5 au 9 octobre 2021 à 21h Humour.Mahé s’installe pour nous raconter, avec beaucoup d’auto-dérision son parcours “presque” sans fautes, des bancs d’école à ses premiers jobs. Rien n’arrête ce surprenant cavalier qui nous impose des figures d’impro qui déclenchent des barres de rires. Un artiste très drôle, attachant, à l’énergie contagieuse et qui tisse un lien très exclusif avec son public ! C’est un humoriste du Nord et il le revendique… à sa façon ! Mélangeant habilement stand-up, sketches et impro, Mahé vous embarque dans sa vie quotidienne aussi déroutante qu’inattendue… Mise en scène : Aslem Smida Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes