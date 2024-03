MAHE – MAHE DANS MAHE SINSTALLE ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, mercredi 19 juin 2024.

Un spectacle entre stand up, sketch et impro éclatantes.Mahé mélange habilement stand-up, sketchs et impro. Dans son spectacle, il raconte son parcours presque sans fautes, se moque avec beaucoup d’autodérision des obstacles rencontrés dès les bancs d’école.Un artiste très drôle, attachant, porté par une énergie très communicative et qui tisse systématiquement un lien unique avec son public. Le Saviez-vous ?Festival les Lions du Rire à Lyon à la Bourse du Travail – Prix du Jury et Prix du PUblic (2021)Festival Humour Nomade à Valence – Prix du Public (2021)Festival d’Humour du Pays Rhenan – Prix du Jury (2020)Festival Villeurvannes – Prix du Jury et Prix du Public (2020)Festival Nord de Rire – Prix du Jury et Prix du Public (2019)Parallèlement à la scène, Mahé débute également une carrière audiovisuelle avec des rôles dans la série Access avec Ahmed Sylla ou le film Bonne Conduite d’Arnaud Bedouet

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-19 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77