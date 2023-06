Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite guidée flash de l’exposition temporaire sur Septime Le Pippre MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux Bayeux Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Calvados Visite guidée flash de l’exposition temporaire sur Septime Le Pippre MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux Bayeux, 16 septembre 2023, Bayeux. Visite guidée flash de l’exposition temporaire sur Septime Le Pippre 16 et 17 septembre MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux Durée 30 min. visite flash de l’exposition temporaire sur Septime Le Pippre (30 min – départ à 14h30, 15h30, 16h30) MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux 37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 14 21 http://www.bayeuxmuseum.com http://www.facebook.com/bayeuxmuseum;https://twitter.com/BayeuxMuseum;https://instagram.com/bayeux_museum/ Le MAHB, musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard, présente ses riches collections au sein de l’ancien palais épiscopal entièrement rénové et enrichi de nouveaux espaces depuis 2013. Une scénographie totalement repensée crée un dialogue permanent entre les œuvres et le bâtiment. Collections de porcelaine et de dentelle de Bayeux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Bayeux Museum Détails Catégories d’Évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux Adresse 37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Ville Bayeux Departement Calvados Lieu Ville MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux Bayeux

MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Visite guidée flash de l’exposition temporaire sur Septime Le Pippre MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux Bayeux 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée flash de l’exposition temporaire sur Septime Le Pippre MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux Bayeux MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux Bayeux 16 septembre 2023