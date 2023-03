Visite guidée coup de cœur autour des acquisitions de ces dix dernières années MAHB – Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Visite guidée coup de cœur autour des acquisitions de ces dix dernières années MAHB – Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard, 13 mai 2023, Bayeux. Visite guidée coup de cœur autour des acquisitions de ces dix dernières années Samedi 13 mai, 20h30 MAHB – Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Dernière entrée à 23h15, départs toutes les 15 min. Le MAHB fête ses 10 ans en 2023 ! Visites coup de coeur autour des acquisitions de ces dix dernières années (5min par oeuvre toutes les 15 min à partir de 20h30). MAHB – Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 14 21 http://www.bayeuxmuseum.com Au cœur d’un palais épiscopal (XIe-XVIe siècle), le MAHB vous invite à un voyage à travers l’histoire de l’art européen, de l’archéologie à l’art moderne. Pièces archéologiques et ethnographiques, peintures, sculptures, estampes, dessins, photographies, porcelaines et pièces de dentelle de Bayeux… © Musée Baron Gérard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

