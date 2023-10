Le visage de la dernière guerre MAHB Bayeux, 9 octobre 2023, Bayeux.

Le visage de la dernière guerre 9 octobre – 12 novembre MAHB

« Dans les sociétés primitives, on combattait pour se procurer de la nourriture et des terres fertiles. Puis, les appétits n’ont cessé de croître et l’on a trouvé toutes sortes de prétextes politiques pour justifier la violence. Quand les premiers témoignages photographiques de la guerre ont commencé à circuler, les gens n’ont pu feindre d’ignorer les atrocités commises. Mais les guerres n’ont pas cessé pour autant. Ceux qui ont commis des horreurs hier condamnent aujourd’hui les autres pour justifier leur violence de demain…

La fin de l’Union Soviétique

Le pays où je suis né a disparu des cartes du monde il y a plus de 30 ans. Ma patrie s’est brisée comme un énorme miroir, en mille morceaux de différentes tailles. Toutes les valeurs et tous les symboles se sont effondrés avec elle. La Seconde Guerre mondiale est restée la dernière « vache sacrée ». Pour moi, c’est donc devenu une guerre personnelle.

J’ai décidé de photographier la dernière guerre en utilisant la première technique photographique. Après tout, la première guerre documentée a été la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle. J’ai essayé, de cette manière, de clore une sorte de cercle logique. En Allemagne, j’ai acheté un Ford Transit et je l’ai transformé en une chambre noire itinérante. J’ai pris la route seul, j’ai traversé plusieurs frontières, jusqu’à la ligne de front en Ukraine. Sans vouloir immortaliser un « moment décisif », je cherche à saisir, sur un morceau de verre, le visage et la tragédie intemporelle de la guerre. Le visage de la dernière guerre. »

MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T10:00:00+02:00 – 2023-10-09T12:30:00+02:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

Bayeux Prix Bayeux

© Edward Kaprov