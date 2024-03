MAHAUT – DRAMA QUEEN THEATRE DES MAZADES Toulouse, samedi 30 novembre 2024.

Chroniqueuse sur Radio Nova et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness.Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé.Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de chateau low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde.Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas :Restez Drama… vous êtes une Queen.Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public sauf les enfants. Jamais les enfants.

Tarif : 21.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DES MAZADES 10 av des mazades 31200 Toulouse 31