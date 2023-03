Festival du Camellia Mahalon Mahalon Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Mahalon . 17ème Festival du Camellia les samedi 1er et dimanche 2 avril au centre multi-activités de Mahalon. Présentation de 400 variétés de fleurs de camellia. Les autres animations : marché aux fleurs, conseils de jardinage, ateliers de jardinage (bouturage, greffage, marcottage…), expositions d’artisanat d’art et de peinture, produits du terroir. Le Festival du Camellia sera ouvert au public le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10 h à 18 h non stop.

Entrée : 3 € adulte, gratuit enfant breizhcamellia.asso@gmail.com Mahalon

