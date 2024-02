Mahalla X L’Embo L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement, jeudi 29 février 2024.

Soirée électro rock à l’Embobineuse.

KARA DELIK

Krautrock anatolien / Berlin



Kara Delik est un groupe berlinois de new wave / post-punk anatolien qui propose un mélange explosif de grooves polyrythmiques, d’énergie brute et d’envolées cosmiques. Le son de Kara Delik est enraciné dans l’histoire du rock anatolien, de la Neue Deutsche Welle et de la dub. Le trio composé de Barış Öner [Istanbul Ghetto Club] au saz, Andi Sommer [Henry Fonda, Yacht Communismon] à la basse et aux synthés, et Eilis Frawley à la batterie [Anika, Laura Lee & The Jettes] entremêlent rythmes complexes et paysages sonores industriels. Fondé en 2020, Kara Delik a d’abord explosé sur la scène berlinoise avec son premier EP ‘Tamam’, avant de faire voyager sa musique à travers toute l’Europe. Avec un album en préparation, personne n’est à l’abri d’être entraîné dans le tourbillon de Kara Delik.



AXEL MOON B2B RED LEBANESE

Percussive sounds & dark techno (djset) / Paris

Axel Moon est un multi-instrumentiste, DJ et producteur basé à Paris. Il navigue à travers la scène électronique globale avec ses DJ sets rétrofuturistes, où se mêlent sonorités électro percussives et synthétiseurs 80’s. Axel Moon est membre fondateur du groupe Ko Shin Moon et résident de Mahalla. //



Red Lebanese Principalement connu comme selector mettant à l’honneur le patrimoine musical arabo-berbère, Red Lebanese développe aujourd’hui une identité artistique résolument tournée vers la scène club. Avec un tropisme marqué pour les musiques de la région SWANA, le résident de Mahalla mêle influences cold wave et house music.



VANDA FORTE

Bass Music (Djset) / Marseille

Vanda Forte n’hésite pas à exprimer une esthétique alliant force et vandalisme en portant une attention particulière aux démarches expérimentales dans son processus de production ou dans sa manière de confectionner des DJ sets. Dans ses DJ sets, iel présente une diversité de structures rythmiques accentuées par des basses issues le plus souvent de la Rave Culture, embaumées par un côté mélodique tantôt fluide, tantôt dérangeant. Vanda commence sa carrière musicale au Maroc en étant chanteur·se et multi-instrumentiste. Iel arrive en France en 2018 pour des études en acoustique et musicologie, puis se fait un remarquer dans le milieu de la teuf. En 2020, iel monte le duo Caïn و Muchi où iel chante et co-produit avec Sinclair Ringenbach. Sa poésie pour ce projet s’articule autour de l’identité, l’appartenance, le racisme, les guerres,… tout en plaçant le fait de vivre dans un corps de femme en étant non-binaire au centre de ses revendications. 8 8 EUR.

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

