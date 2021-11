Mahalla x Disco Tehran Cabaret Sauvage, 20 novembre 2021, Paris.

Mahalla x Disco Tehran

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Cabaret Sauvage

Groove psyché, synthétiseurs rétro futuristes, saz électrifié, pop iranienne et disco arabe : le temps d’une soirée un peu Sauvage, Mahalla s’associe à l’inarrêtable Disco Tehran, tout droit venu de New York, pour vous préparer un remède efficace contre la morosité du mois de novembre. Disco Tehran est une discothèque chaleureuse, un vaisseau multiculturel qui connecte New York au Téhéran des années 70. Né dans un petit appartement de Chinatown, Disco Tehran rassemble des fidèles toujours plus nombreux autour de soirées cultes qui explorent les musiques d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine. Mahalla est une plateforme de découverte des scènes musicales d’Asie du Sud-Ouest et d’Afrique du Nord. Lancée en 2021, elle met en avant la diversité de la création musicale du Maghreb à l’Inde. Mahalla est un espace sonore fabriqué, un quartier à part où se croisent des artistes qu’on n’a pas souvent l’occasion d’entendre ensemble. **→ Taxi Kebab (live)** Taxi Kebab est la collision entre synthétiseurs, boîtes à rythmes, guitares modulées et buzuq amplifié. Majoritairement électronique, la musique du duo formé par Lea Leïla Jiqqir (buzuq, guitare, voix) et Romain Henry (machines) côtoie parfois des influences krautrock, psyché et techno, habitées par le spectre des racines Nord Africaines. **→ BIENSÜRE (live)** Né en 2019 sur une terrasse marseillaise ensoleillée, BIENSÜRE qualifie sa musique de disco kurde psychédélique. Les mélopées intemporelles du saz et la voix de Hakan y côtoient le groove du combo basse / batterie et la densité électronique des synthés. Du rock stambouliote et anatolien à la scène club et jazz, en passant par les sons du marseillais JUL, le quatuor marseillais donne à voir la diversité de ses inspirations. **→ Moving Still (DJ)** Né à Jeddah et basé à Dublin, le DJ et producteur Moving Still a construit sa réputation sur ses edits de morceaux pop et disco arabes des années 80. Il sort ce mois-ci un EP très italo disco-esque intitulé Ouddy Bangers Vol.1. Aux côtés des producteurs Cheb Runner, DJ Plead ou des DJ Dar Disku, Moving Still participe à l’éclosion d’une scène électronique arabe globale. **→ Mirza (DJ)** Co-fondateur de Disco Tehran, l’ambition de Mirza est avant tout de rassembler, créer des moments d’échange et un sentiment d’appartenance à une communauté transculturelle qui lui manquaient à son arrivée à New York. Avec ses mix éclectiques de disco iranienne, musique latino et électro, il nous embarque pour un autre espace-temps. **→ Axel Moon (DJ)** Axel Moon convoque des imaginaires venus de différentes régions du monde, de l’Afrique du Nord aux confins de l’Asie. Ses edits de morceaux pop / folk propulsent ses auditeurs vers un dancefloor rétrofuturiste. Adorateur de musiques synthétiques, Axel Moon est la moitié de Ko Shin Moon le reste du temps.

10 euros en prévente // 12 euros sur place

Cabaret Sauvage 59 boulevard Macdonald Paris Quartier du Pont-de-Flandre



