Mahalia & Moi Marseille 2e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Mahalia & Moi Eglise Saint Laurent 16 esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 Eglise Saint Laurent 16 esplanade de la Tourette

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 15 Florence Aubrun rend hommage à Mahalia Jackson chanteuse noire américaine, reine du gospel, l’une des plus belles voix du monde et militante influente auprès de Martin Luther King.



Elle, Florence à la peau blanche aime les jeux de contrastes et les vibrations profondes… Solaire et libre, elle livre d’une voix cristalline son propre tempo d’un gospel pur à fleur de peau.



Florence Aubrun, chanteuse, comédienne, mise en scène

Max Zita, directeur artistique

Pierre Auguste Bona, assistant direction et batteur

Tantely Rambeloson, pianiste



Une proposition Misse Swing Evenements, en partenariat avec la Mairie des 2e et 3e arrondissements de Marseille.

Un spectacle musical dédié à l’âme de Mahalia Jackson.

http://www.mairie-marseille2-3.com/

Eglise Saint Laurent 16 esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement

