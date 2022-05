Mahalia et Moi Église Saint-Laurent de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mahalia et Moi Église Saint-Laurent de Marseille, 6 mai 2022, Marseille. Mahalia et Moi

Église Saint-Laurent de Marseille, le vendredi 6 mai à 20:30

‘Mahalia et Moi’ Spectacle Musical écrit et joué par Florence Aubrun : ‘I have a dream”, que chacun puisse enfin devenir Libre ! disait Martin Luther King. « Je ne peux pas chanter une chanson qui ne vous touche pas, qui ne vous élève pas » Mahalia Jackson. Florence Aubrun Comédienne et Chanteuse Blanche, Mahalia Jackson Reine du Gospel et Chanteuse Noire entremêlent leurs deux voix en 1928 et se retrouvent aux racines du Jazz, au Mississipi afin de chanter cette héritage magnifique du Gospel.

15€

