Maha ZAHID, piano Église Saint-Merry, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 16h à 18h

gratuit

Musique classique – Pièces de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms et Claude Debussy

Maha Zahid, piano

Originaire de Casablanca, Maha Zahid a commencé ses études de piano dès l’âge de six ans au conservatoire de la ville de Casablanca, dans la classe d’Ali Moussadak. Elle poursuit son parcours quelques années plus tard à l’école de musique Salmon dans la classe de Nicole Boyer. Puis, elle intègre l’École Normale de Musique de Paris dans la classe de Jean-Marc Luisada. Aujourd’hui, c’est avec les pianistes Caroline Sageman et Jean-Marc Bonn qu’elle poursuit son cursus, tout en préparant un Master de recherche en Musicologie à l’Université Paris 8. La jeune pianiste a donné son premier concert à l’âge de dix-neuf ans au Théâtre 121 de l’Institut Français de Casablanca. Elle a pu se produire par la suite dans la Galerie de la CMOOA, au Musée du Luxembourg de Paris dans le cadre de la nuit des Musées, à l’Acropolium de Carthage en Tunisie, à l’Auditorium de la ville de Brest, au Théâtre Marguerite de Caltanissetta en Italie, à la Villa des Arts de Rabat, à la Bibliothèque Nationale de Rabat, dans l’Auditorium du Regard du Cygne à Paris, ou encore chez Yamaha Casablanca. Au-delà des concours internationaux et des concerts, Maha Zahid consacre une partie de son temps à apporter la musique classique dans des maisons de retraite et des hôpitaux à titre bénévole. À tout juste vingt-quatre ans, Maha Zahid compte à son actif plusieurs récompenses aussi bien dans son pays natal, le Maroc, qu’à l’étranger. Dernier en date, un concours qui s’est tenu du 9 au 11 mai en Italie et qu’elle a remporté. La musicienne y a reçu le Prix de la meilleure interprétation.

Concerts -> Classique

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 11 (Hôtel de Ville) 1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) A, B, D (Châtelet)



Contact :Accueil Musical accueilmusical@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/samedi-26-juin-2021-maha-zahid-piano/ https://www.facebook.com/events/1745874495584692

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-06-26T16:00:00+02:00_2021-06-26T18:00:00+02:00

Maha Zahid