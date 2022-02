Maha Zahid Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

**Pièces de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms et Claude Debussy** **Maha ZAHID (piano)** Nous sommes heureux d’ouvrir cet “Apéro ma non troppo” où se croisent les musiciens classiques de leur temps, les jazzmen et les improvisateurs à Maha Zahid, jeune pianiste de 24 ans lauréate de plusieurs concours internationaux. Originaire de Casablanca, Maha Zahid a commencé ses études de piano dès l’âge de 6 ans au conservatoire de la ville de Casablanca, dans la classe d’Ali Moussadak. Elle poursuit son parcours quelques années plus tard à l’école de musique Salmon dans la classe de Nicole Boyer, puis intègre l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Jean-Marc Luisada. Aujourd’hui, c’est avec la pianiste Caroline Sageman qu’elle poursuit son cursus, tout en préparant un master de musicologie à l’université Paris 8.

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Les Apéros ma non troppo Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

2022-04-09T19:00:00 2022-04-09T21:00:00

