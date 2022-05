Magyd Cherfi Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Médiathèque le Château, le samedi 14 mai à 16:00

En avant première de son concert littéraire **« Longue Haleine »**, joué à [La Clé des Champs](https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/events/magyd-cherfi) à19h. **Magyd Cherfi,** qui se consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture, échangera ce samedi avec le public à la bibliothèque du Château, juste avant son concert-lecture à “La Clé des Champs” de Plaisir. Une rencontre pour découvir ses ouvrages dont le dernier en date : _La part du Sarrasin_ aux éditions Actes Sud. _Tout public_

Accès libre

Une rencontre exceptionnelle avec chanteur et leader emblématique du groupe Zebda Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00

