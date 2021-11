MAGYD CHERFI L’INTIME ACOUSTIQUE 6Mic, 8 décembre 2021, Aix-en-Provence.

MAGYD CHERFI L’INTIME ACOUSTIQUE

6Mic, le mercredi 8 décembre à 20:00

Concert proposé en partenariat avec la mission locale du Pays d’Aix dans le cadre de la journée de recherche sur la radicalisation. Comme indiqué l’affaire est acoustique, Magyd se présente accompagné d’un guitariste et d’un pianiste. Il ne chante pas il s’ouvre à des confidences. Les notes des instruments semblent s’écarter dans ce spectacle pour faire place au mots et des mots il en balance comme une pluie de confettis rieurs ou plus émus. Il se raconte et à la fin du spectacle il se murmure – Il est donc ça ! ARTISTE MAGYD CHERFI Magyd Cherfi est né à Toulouse le 4 novembre 1962. Il passe son enfance à Toulouse. Dès le lycée, il écrit des scénarios de films amateurs. En 1981, il participe à la création de l’association Vitecri pour la promotion des cultures de banlieues. Cette association produira des courts métrages vidéo, des pièces de théâtre, et toutes formes de spectacles vivants et donne naissance au groupe Zebda. Chanteur et parolier de Zebda, groupe issu des quartiers nord de Toulouse, Magyd vit une aventure humaine où chaque membre s’est frotté aux doutes de la question politique, aux contradictions de l’engagement et de sa traduction artistique. Ils publieront six albums entre 1992 et 2015. En solo, Magyd est l’auteur-compositeur et interprète de deux albums Cité des Etoiles (2004) et Pas en vivant avec son chien (2007). Magyd est aussi l’auteur de deux recueils de nouvelles, parus aux Editions Actes Sud. Le premier, Livret de famille, publié en 2004 révéla un talent de conteur inédit, confirmé par La Trempe en 2007. Magyd Cherfi y explore les thématiques liées à la vaste question de l’identité. Une écriture vive, poétique, et un ton souvent ironique font de ces textes des récits percutants et tendres. Son nouveau récit « Ma part de gaulois » est sorti le17 août 2016, toujours chez Actes Sud, en lice pour le prix Goncourt 2016. Il sort son troisième album Catégorie Reine en avril 2017, produit par sa propre structure de production indépendante LKP, et part pour une tournée nationale mise en place par le tourneur toulousain Bleu Citron. Le 19 août 2020 est sorti « La part du Sarrasin » chez Actes Sud, suite directe de son précédent ouvrage « Ma part de Gaulois ». BILLETTERIE Préventes en ligne : [https://bit.ly/3DzDaaf](https://bit.ly/3DzDaaf) INFOS PRATIQUES Début du concert : 20h00 Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

6€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



