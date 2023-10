FASCINANT WEEK-END – ATELIERS DÉCOUVERTES BULLES BIO Magrie, 19 octobre 2023, Magrie.

Magrie,Aude

Alain Cavaillès est un vigneron passionné, animé par une envie tenace : celle avoir des vignes et faire du vin… Il a tenté l’aventure il y a 25 ans sur les hauteurs du petit village de Magrie non loin de Limoux et à quelques 20 min de Carcassonne. Aujourd’hui ses vignes dominent un paysage fabuleux. C’est là, qu’Alain Cavaillès élabore ses vins AOP Limoux, effervescents, dans le souci constant du respect du vivant. Découvrez son travail au plus proche du terroir et de la nature pendant le fascinant week-end.

Venez librement de 10h à 17h de jeudi à samedi. Et dimanche matin à 10h. N’hésitez pas à appeler avant votre venue..

2023-10-19 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Magrie 11300 Aude Occitanie



Alain Cavaillès is a passionate winegrower, driven by a tenacious desire: to have vines and make wine? He embarked on this adventure 25 years ago in the hills above the small village of Magrie, not far from Limoux and just 20 minutes from Carcassonne. Today, his vines dominate a fabulous landscape. It’s here that Alain Cavaillès makes his AOP Limoux sparkling wines, with a constant concern for respecting the environment. Discover his work in harmony with the land and nature during this fascinating weekend.

Open from 10am to 5pm Thursday to Saturday. And Sunday morning at 10am. Don’t hesitate to call before you come.

Alain Cavaillès es un viticultor apasionado, movido por un deseo tenaz: tener viñas y hacer vino.. Se embarcó en esta aventura hace 25 años en las colinas que dominan el pequeño pueblo de Magrie, no lejos de Limoux y a sólo 20 minutos de Carcasona. Hoy, sus viñedos dominan un paisaje fabuloso. Es aquí donde Alain Cavaillès elabora sus vinos espumosos AOP Limoux, con una preocupación constante por el respeto del medio ambiente. Descubra su trabajo en armonía con la tierra y la naturaleza durante este apasionante fin de semana.

Venga gratuitamente de 10:00 a 17:00 de jueves a sábado. Y el domingo a las 10 de la mañana. No dude en llamar antes de venir.

Alain Cavaillès ist ein leidenschaftlicher Winzer, der von einem hartnäckigen Wunsch getrieben wird: Reben zu haben und Wein zu machen Vor 25 Jahren wagte er das Abenteuer auf den Anhöhen des kleinen Dorfes Magrie, nicht weit von Limoux und 20 Minuten von Carcassonne entfernt. Heute überragen seine Weinreben eine fabelhafte Landschaft. Hier baut Alain Cavaillès seine Weine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Limoux und seine Schaumweine im ständigen Bemühen um den Respekt vor dem Lebenden aus. Entdecken Sie während des faszinierenden Wochenendes seine Arbeit, bei der er dem Terroir und der Natur so nahe wie möglich kommt.

Kommen Sie frei von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Und am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Zögern Sie nicht, vor Ihrem Besuch anzurufen.

