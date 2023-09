L’ART S’INVITE À MAGRIE Magrie, 29 septembre 2023, Magrie.

Magrie,Aude

Durant tout un long week-end, le village de Magrie accueille 50 expositions d’art et propose une douzaine de concerts et d’animations culturelles. Au fil des ruelles et au son des orchestres, c’est une grande fête créative et conviviale, à destination des familles et des amoureux de ‘art sous toutes ses formes. Restauration en continu grâce à 5 food trucks.

Accès libre et gratuit de 14h-18h

Magrie 11300 Aude Occitanie



Over a long weekend, the village of Magrie hosts 50 art exhibitions and a dozen concerts and cultural events. As you stroll through the narrow streets to the sound of live bands, you’ll be treated to a creative and convivial festival, aimed at families and art lovers in all its forms. Continuous catering by 5 food trucks.

Free admission from 2pm-6pm

Parking area.

Durante un largo fin de semana, el pueblo de Magrie acoge 50 exposiciones de arte y una docena de conciertos y actos culturales. Deambulando por sus callejuelas al son de bandas en directo, disfrutará de un gran festival creativo y de convivencia, dirigido a familias y amantes del arte en todas sus formas. Restauración continua a cargo de 5 food trucks.

Entrada gratuita de 14:00 a 18:00

Aparcamiento.

Ein ganzes Wochenende lang beherbergt das Dorf Magrie 50 Kunstausstellungen und bietet ein Dutzend Konzerte und kulturelle Veranstaltungen. In den Gassen und zu den Klängen der Orchester findet ein großes, kreatives und geselliges Fest für Familien und Liebhaber der Kunst in all ihren Formen statt. 5 Food Trucks sorgen für das leibliche Wohl.

Freier und kostenloser Zugang von 14-18 Uhr

Parkplätze.

