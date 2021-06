MAGOU SAMB // MANDINGUE + SANDELIXIR L’Odéon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Tremblay-en-France.

MAGOU SAMB // MANDINGUE + SANDELIXIR

L’Odéon, le samedi 26 juin à 17:30

Dans le cadre de l’ouverture du deuxième festival « Terrasses d’été » du 19 juin au 24 juillet, nous vous attendons dès 16H30 sur la place de l’Odéon avec des concerts gratuits, bar et foodtruck. MAGOU SAMB // MANDINGUE Rencontre du classique et de l’afro-folk, Melo’Nomade est d’abord le duo formé par deux artistes, Raphaële Murer, violoncelliste classique originaire d’Alsace et Magou Samb, guitariste, koraïste, héritier du folk des pêcheurs lébous du Sénégal et chanteur à la voix rocailleuse et bluesy. Créé en 2017, Melo No’made est un voyage exploratoire et mélodique, une plongée à l’intérieur de l’âme de la kora, de la guitare et du violoncelle, une quête poétique puisant dans le soufisme et la pureté nostalgique des cordes pour dessiner un nouveau paysage sonore. SANDELIXIR En résidence au conservatoire de Tremblay-en-France et accompagné en musique actuelle par Frederic Sanchez del Rio. Influencés par la nu soul, des rythmes funk, pop ou même des iles, SAND et son ELIXIR de 4 musiciens vous proposent des chansons de différentes saveurs pour réveiller vos sens et sensations.

Gratuit

Rencontre du classique et de l’afro-folk, Melo’Nomade est un duo formé par deux artistes: Raphaële Murer, violoncelliste classique et Magou Samb, guitariste, koraïste, héritier du folk sénégalais

L’Odéon 1 place du bicentenaire de la révolution française 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Vert Galant Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:30:00 2021-06-26T20:00:00