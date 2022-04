MAGOU SAMB & DAKAR TRANS + DJ OIL & DJ NESS AFRO à Paris (75) L’ALIMENTATION GÉNERALE, 30 avril 2022, .

**VOODOONIGHT Afrobeat/Afro/Funk/Latin – 20h00-5h00** **VoodooNights** à l’honneur de recevoir le fondateur des Troublemakers, **DJ Oil** avec **DJ NESS AFRO** et le talentueux **MAGOU SAMB & son groupe DAKAR TRANS** pour une soirée explosive sous le signe de l’Afrobeat ! **Concert à 20h00 :** **MAGOU SAMB & DAKAR TRANS** [ÎLE-DE-FRANCE-SÉNÉGAL] en Concert Guitariste et chanteur sénégalais installé à Paris, Magou propose un folk tiré du ‘’ndeup’’, rythme traditionnel « Lébou » (les pêcheurs de Dakar) où se mêlent chants, danses et percussions et dont la pratique peut aller jusqu’à la transe mystique. Voix rauque et puissante, jeu de guitare teinté de tradition mandingue, de mbalax, de blues… Magou a aussi créé un répertoire de contes montrant les vertus des traditions animistes dans la préservation de la nature. * [[https://www.facebook.com/profile.php?id=100071680955907](https://www.facebook.com/profile.php?id=100071680955907)](https://www.facebook.com/profile.php?id=100071680955907) * [https://magoudakartranse.com](https://magoudakartranse.com/) **DJ Set 23H00/5h00 OIL & Ness Afro** **DJ Oil (Troublemakers / Marseille)** Lionel Corsini aka DJ OIL, originaire de Marseille. Producteur, auteur et DJ depuis 1988.Fondateur des Troublemakers (Blue Note USA / R&S / Pias) dont les albums se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires. Egalement compositeur pour le cinéma et la télévision. Son nouveau projet s’appelle « BLIND VOODOO », aboutissement de 10 années de travail dans plus de 30 pays d’Afrique et la rencontre avec les musiciens Niktus (basse) . Niktus, bassiste et clavier de FFF, le groupe funk rock phare français qui a vendu plus de 1 million d’albums. Ce projet sortira en 2022 sur le label R&S, le plus emblématique label électronique mondial (Aphex Twin, Derrick May, Richie Hawtin, etc.). * [[https://www.facebook.com/djoil13](https://www.facebook.com/djoil13)](https://www.facebook.com/djoil13) * [[https://www.mixcloud.com/lionel-corsini/stream/](https://www.mixcloud.com/lionel-corsini/stream/)](https://www.mixcloud.com/lionel-corsini/stream/) **DJ NESS AFRO ( Ness Radio / Afrodiziak)** Passionné de musique et de vinyle.**Ness Errahmani aka DJ Ness** s’est fait un nom dans la communauté afrobeat depuis une trentaine d’années. l a ouvert pour Seun & Femi kuti, Ebo Taylor, The Soul Jazz Orchestra ou Jungle By Night mais aussi pour des groupes de hip hop comme The Pharcyde, Supernatural, Apollo Brown & Skyzoo ou Delinquent Habits… En tant que producteur ou manager, il a sorti 5 albums comme le duo franco-camerounais Fire Tongue & Chief Cook ou le légendaire groupe de hip hop français 2 Bal 2 Neg. Ness a également été impliqué dans le premier album de Seun Kuti et a produit des remixes pour Mop Mop ou Fairuz. Sa relation avec Fela et Seun Kuti l’a amené à voyager plusieurs fois en Afrique et a co-produit un 45 tours d’Isdeen au Bénin pour également tourner à Coutounou. Il a eu la chance de jouer au Shrine à Harlem et à San Fransisco lors d’une tournée américaine . Ness a fait partie de l’équipe de Star Wax pendant 12 ans et a travaillé sur la playlist des 5 Lp’s de Star Wax. Radio Deejay, Journaliste sur Rinse France, Le Melletron et parfois sur des radios nationales en France comme Nova ou RFI. * [[https://www.mixcloud.com/Djnessafro/](https://www.mixcloud.com/Djnessafro/)](https://www.mixcloud.com/Djnessafro/) * [[https://www.nova.fr/news/entre-les-fleuves-56-le-mix-de-ness-afro-174191-21-02-2022/](https://www.nova.fr/news/entre-les-fleuves-56-le-mix-de-ness-afro-174191-21-02-2022/)](https://www.nova.fr/news/entre-les-fleuves-56-le-mix-de-ness-afro-174191-21-02-2022/) – * Un concert annoncé dans l’**agenda des sélections d’Afrisson.com** –

L'ALIMENTATION GÉNERALE 64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris



