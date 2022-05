Magon + Special Friend Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Magon + Special Friend Le Hasard Ludique, 30 juin 2022, Paris. Le jeudi 30 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 10€ (+frais de loc) Sur place : 13€

Seulement 6 mois après nous avoir dévoilé In The Blue (Howlin’ Banana / December Square), Magon nous surprend de nouveau avec un quatrième album qui ne manquera pas de s’insérer dans nos écoutes favorites. A Night In Bethlehem (T.Rex Recordings / Modulor), dont le titre marque un certain hommage rendu aux origines de l’artiste tout en dessinant le contour d’un nouvel univers aux couleurs et sonorités toujours aussi mystiques : le regard est cette fois-ci explicitement tourné vers les étoiles, vers ce sentiment de découverte de l’inconnu que la pochette de l’album, sur laquelle figure la gravure de Flammarion (1888), illustre aussi bien. Magon semble élargir encore une fois son registre avec un voyage qui garde à l’esprit le même psychédélisme qui le caractérise. Avec ce dernier album, les 10 titres laissent plus de place pour des évolutions instrumentales tirées d’un monde sci-fi, tout en accordant une première place aux paroles qui nous emportent par leurs histoires. Le duo franco-américain Special Friend à l’indie pop profondément touchante, ouvriront la soirée. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

