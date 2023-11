Arthur H + Jack Lena FILE 7, 23 mars 2024, MAGNY LE HONGRE.

Arthur H + Jack Lena FILE 7. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:00 (2024-03-23 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

PLATESV-R-2021-010308-309-310 Arthur H aime les mots jusqu’à se fondre en eux, les faire résonner dans toute leur puissance d’étrangeté. Chanter, pour lui, c’est se laisser traverser comme une trouée de lumière au milieu d’un ciel lourd. On a cette impression, d’album en album, d’audace en audace, d’un artiste qui se libère, expérimente chaque fois un peu plus loin. Et surtout qui s’autorise à y aller vraiment, avec de moins en moins d’ironie et juste ce qu’il faut d’humour. Son dernier album ne pouvait porter un autre titre : « La Vie ». Sa poésie y atteint des sommets, portée par une musique sublime, des harmonies et des mélodies à pleurer, presque classiques parfois, alternant emphase et simplicité pour nous laisser le plus souvent éblouis et scotchés. Arthur H Arthur H

FILE 7 MAGNY LE HONGRE 4 RUE DES LABOURS Seine-et-Marne

27.5

EUR27.5.

