Joanna FILE 7 Catégories d’Évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne Joanna FILE 7, 2 mars 2024, MAGNY LE HONGRE. Joanna FILE 7. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:00 (2024-03-02 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. 2 ans après « Sérotonine », Joanna est de retour avec « WHERE’S THE LIGHT ? », son deuxième album solo. « J’apprends à vivre avec ma sensibilité, ses trésors et entrevoir la lumière malgré l’ombre très présente dans notre quotidien. Au-delà d’un projet musical, je l’ai imaginé comme un processus menant vers la guérison sous toutes ses formes : revendiquer son humanité, sa liberté, faire taire son égo, brûler d’amour, se sentir en phase avec soi pour aller chercher l’extase. » Joanna Votre billet est ici FILE 7 MAGNY LE HONGRE 4 RUE DES LABOURS Seine-et-Marne 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Autres Lieu FILE 7 Adresse 4 RUE DES LABOURS Ville MAGNY LE HONGRE Departement Seine-et-Marne Lieu Ville FILE 7 latitude longitude 48.86409243380665;2.8130124025576513

FILE 7 MAGNY LE HONGRE Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-le-hongre/