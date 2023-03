Journée européennes des métiers d’art – Dentelle aux fuseaux dans votre quotidien, 1 avril 2023, Magny-le-Désert Magny-le-Désert.

Journée européennes des métiers d’art – Dentelle aux fuseaux dans votre quotidien

Salle communale Magny-le-Désert Orne

2023-04-01 – 2023-04-02

Magny-le-Désert

Orne

Magny-le-Désert .

Sublimer le quotidien : ce thème convient très bien à mes créations de dentelle aux fuseaux, blanches ou colorées.

Je réalise des cadres pour décorer les intérieurs, avec les motifs floraux, cheval, personnages, etc…, des marque-pages pour rendre la lecture plus agréable, des bijoux pour **mettre en valeur** les personnes.

Je crée également des pièces de dentelle en 3D et tout autre élément de décoration sur commande.

La 2éme partie de mon activité de dentellière c’est la **transmission** de cette technique ancienne que je remets au gout du jour.

Les personnes qui viennent à mes cours ont le plaisir d’apprendre en réalisant des dentelles de leurs propres mains. Elles entretiennent en même temps leur mémoire, leur concentration et la dextérité de leurs mains dans des moments de convivialités.

Au programme lors des JEMA :

Présentationde mes créations, du matériel utilisé, explication de la technique avec démonstration des savoir-faire.

Pour le jeune public, je propose une initiation aux gestes utilisés pour croiser pour croiser les fils en réalisant un bracelet ou un marque-page.

patriciadentelle@sfr.fr +33 6 34 96 63 95 https://www.patriciadentelle.com/

Magny-le-Désert

