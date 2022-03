Magny : Festival LES MAGNYSIQUES samedi 4 juin 2022 Stade municipal de Magny Magny Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### PRENEZ DATE : **samedi 4 juin 2022** ### dans le beau village de **Magny** ### **de 18h00…à très tard** ### et dans la joie ! **au Stade de Magny** **14 Rue des Sources du Loir 28120 Magny** . . **_Informations complémentaires sur le programme à venir !_** . . Suivez la page Facebeook de la fanfare LES MÉTRONOSIQUES : [[https://www.facebook.com/lesmetronosiques/](https://www.facebook.com/lesmetronosiques/)](https://www.facebook.com/lesmetronosiques/) Leur site Internet : [[http://les-metronosiques.wix.com/les-metronosiques](http://les-metronosiques.wix.com/les-metronosiques)](http://les-metronosiques.wix.com/les-metronosiques) Contact : Pierre Villesange 07 87 85 47 44 [[villesange.pierre@orange.fr](mailto:villesange.pierre@orange.fr)](mailto:villesange.pierre@orange.fr) Festival de fanfares de rue Stade municipal de Magny 14 Rue des Sources du Loir, 28120 Magny Magny Eure-et-Loir

