Spectacle « Josette et Mustapha » Dimanche 25 juin, 17h00 MAGNY-EN-VEXIN

Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire échappée d’EHPAD, et Mustapha, son chat philosophe, reviennent dans le Val d’Oise. Ils installent leur caravane pour quelques jours à Magny-en-Vexin où ils arpenteront les rues, iront à la rencontre des habitant·e·s et s’intègreront à leurs vies.

La veille de leur départ , Josette propose un «pot d’adieu» qui devient un spectacle. Avec humour, poésie et tendresse, on découvre les différents moments de la vie de Josette, de ce qu’elle veut bien raconter selon ses souvenirs jusqu’à partager ses doutes et ses errances.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

2023-06-25T17:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

