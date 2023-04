Spectacle familial : « OKAMI », déambulation en pousette Parking de la bibliothèque, 27 mai 2023 10:30, Magny-en-Vexin.

La compagnie Entre chien et loup propose un dispositif étonnant pour les plus petits, entre 1 et 5 ans. Spectacle en poussette en déambulation dans la ville. Samedi 27 mai, 10h30, 15h00, 16h30 1

Okami, c’est une déambulation dans l’espace public en poussettes pour des enfants de 1 à 5 ans. À bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la manipulation d’objets, les enfants traversent les quatre saisons d’une année autour du personnage d’Okami à la recherche de demain ! Entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, c’est un spectacle qui s’adresse aussi bien aux petit·e·s qu’aux adultes embarqué·e·s ensemble dans une joyeuse cohorte !

Une expérience ludique, immersive et sensible.

Parking de la bibliothèque 20 rue de l’école, Magny en vexin Magny-en-Vexin 95420 Val-d’Oise