MAGNUM DAYS : MAGNUM LEARN À PARIS Magnum Photos, 18 septembre 2021, Paris.

MAGNUM DAYS : MAGNUM LEARN À PARIS

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Magnum Photos

Magnum propose à tout à chacun de partager des moments uniques avec les photographes de l’agence. ————————————————————————————————- Stage photographique, conférences, signatures de livres ou encore studios de portraits éphémères, les fans de photographie seront invités à se (re)plonger dans l’univers de Magnum. ———————————————————————————————————————————————————————————— Avec Cristina de Middel, Lorenzo Meloni, Yael Martinez et Sabiha Çimen Magnum accueillera le grand public dans sa nouvelle galerie située dans le 11ème arrondissement pour un week end de lectures de portfolios, conférences et networking. Ouvert aux photographes professionnels et amateurs, cet événement est l’opportunité de recevoir un retour sur vos idées et approche, de discuter editing et d’identifier les prochaines étapes que vous pouvez mettre en place pour votre pratique photographique. Les ateliers, dirigés par **Lorenzo Meloni, Cristina de Middel, Sabiha Çimen et Yael Martínez**, qui partageront également lors de conférences des sujets allant de leur travail personnel à leurs voyages dans la photographie, seront également une occasion stimulante et inspirante d’apprendre des créateurs d’images de renommée mondiale.

sur inscription

Magnum accueillera le grand public dans sa nouvelle galerie située dans le 11ème arrondissement pour un week end de lectures de portfolios, conférences et networking.

Magnum Photos 68 Rue Léon Frot Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:15:00 2021-09-19T19:00:00