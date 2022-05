Magnolia Trio Pannonica, 14 mai 2022, Mimet.

Magnolia Trio

Pannonica, le samedi 14 mai à 21:00

Une fleur du sud, la chaleur, l’envie de partager avec vous ce qui nous fait vibrer et de vous emmener sur notre planète. C’est une jolie sphère toute neuve, pleine de notes de musique, de rythmes, de points très toniques, de discussions animées, de jolies ballades et de beaucoup de rires. Du jazz, de l’amour et des passions qu’on va essayer de vous transmettre. On vous fera chanter, vous vibrerez sur notre diapason et vous aimerez le moment où vous êtes comme si c’était la seule place où vous devez être ce samedi 14 mai à 21h, avec nous dans notre petit temple de la musique : Pannonica. Des standards, des compositions, un peu de pop et surtout de la bonne humeur !! Caroline COQ : Piano Alain GUIRAUD : Contrebasse Jessy LANE : Batterie, chant Pour en savoir plus : Kokerboom : [https://www.youtube.com/watch?v=EpFYm3TGxAw](https://www.youtube.com/watch?v=EpFYm3TGxAw) Valley : [https://www.youtube.com/watch?v=USqYnT9ff4Q](https://www.youtube.com/watch?v=USqYnT9ff4Q) Valse for J : [https://www.youtube.com/watch?v=jlAa5vEDjPg](https://www.youtube.com/watch?v=jlAa5vEDjPg) Pannonica Réservation obligatoire: 04.42.51.45.60

Pannonica C/C intermarché, 13105 Mimet Mimet Bouches-du-Rhône



