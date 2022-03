Magnolia Trio Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Magnolia Trio Marseille 2e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement. Magnolia Trio Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

2022-03-19 18:30:00 – 2022-03-19 Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 Le Magnolia s’est avant tout une section rythmique qui balance de la bonne humeur et qui a l’envie de vous emmener en voyage sur sa planète.



Caroline Coq, piano

Alain Guiraud, contrebasse

Jessy Lane, batterie, chant Soirée Jazz avec le Magnolia Trio au Roll’Studio. http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert Le Magnolia s’est avant tout une section rythmique qui balance de la bonne humeur et qui a l’envie de vous emmener en voyage sur sa planète.



Caroline Coq, piano

Alain Guiraud, contrebasse

Jessy Lane, batterie, chant Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Magnolia Trio Marseille 2e Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Magnolia Trio Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône