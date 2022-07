Magnifiques Marseille 3e Arrondissement, 29 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Magnifiques

5 Avenue Rostand KLAP Maison pour la danse Marseille 3e Arrondissement

2022-07-29 15:00:00 – 2022-07-29

KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Une éphémère éternité.



Pour Michel Kelemenis, parmi les lueurs de la traversée des deux années écoulées se trouvent les moments en compagnie des danseurs et des danseuses. En leur présence, un désir est né de la redécouverte du Magnificat de Jean-Sébastien Bach, œuvre initiale dans la culture musicale du chorégraphe, convoquant instantanément un souffle de joie intense. La collusion de ces deux temps de bonheur forme aussitôt l’intuition d’une audace : chorégraphier l’oeuvre musicale monumentale dans un grand geste choral.



« Un (de mes jeunes) printemps, écoutant Bach, les fenêtres s’ouvrent sur

l’extérieur invitant l’air encore frais et le chant des oiseaux à entrer ; plus que le

sentiment d’un beau jour, celui d’une belle vie à son début… «



Le besoin de clarté connaît une intensité particulière dans les temps d’incertitude. Aussi, aujourd’hui, l’oeuvre de l’illumination résonne avec l’envie d’un geste libre et allégé de propos, reconnaissant aux interprètes de la danse leur statut d’instruments d’exception.



Hommage aux danseurs et aux danseuses, donc, « Magnifiques » regroupe 10

artistes, dont le compositeur Angelos Liaros Copola, pour inventer, dans le plaisir vécu et projeté d’une forme chorale, un hymne à la jeunesse, à cette force qui s’empare du présent à bras-le-corps et filtre le monde vers un autre lendemain, à l’énergie non comptée du sentiment d’immortalité.



Conception générale, chorégraphie, scénographie : Michel Kelemenis

Danseurs et danseuses : Gaël Alamargot, Maxime Gomard, Claire Indaburu, Anthony La Rosa, Hannah Le Mesle, Marie Pastorelli, Anthony Roques, Mattéo Trutat, Valéria Vellei

Musique : Jean-Sébastien Bach

Création musicale : Angelos Liaros Copola



Répétition publique

Durée : environ 1h

KLAP vous donne rendez-vous vendredi 29 juillet à 15h pour la répétition publique de « Magnifiques ».

