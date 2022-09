Magnificat Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Magnificat Arbois, 9 octobre 2022, Arbois. Magnificat

Eglise Saint Just Arbois Jura

2022-10-09 – 2022-10-09 Arbois

Jura Traditionnel concert du Choeur Opus 39 les 9 octobre (Arbois) et 16 octobre (Dole) avec l’Ensemble à cordes Euterpe dans un programme de Magnificat de Durante, Pachelbel, Purcell et Charpentier. Choeur Opus 39 sous la direction de Christian Bacheley L’ensemble Euterpe sous la direction d’Olga Hunzinger-Popova Orgue : Stéphane Ganard Réservations à partir du 10 septembre chrispi.arbois@gmail.com Arbois

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Eglise Saint Just Arbois Jura Ville Arbois lieuville Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Magnificat Arbois 2022-10-09 was last modified: by Magnificat Arbois Arbois 9 octobre 2022 Arbois Eglise Saint Just Arbois Jura Jura

Arbois Jura