Grillades, frites, crêpes et buvette sur place. +33 2 33 40 11 55 Apéro concert avec un duo acoustique “Chadé”, variétés françaises et internationales.

