JEP 2023 – Musée du Canal de Berry Magnette Audes, 17 septembre 2023, Audes.

Audes,Allier

Visite guidée du musée à 15h,

Visite guidée à vélo de Magnette au pont-canal de Chantemerle à 17h (parcours de 9 km).

Réservation conseillée.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Magnette

Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the museum at 3pm,

Guided bike tour from Magnette to the Chantemerle canal bridge at 5pm (9 km route).

Reservations recommended

Visita guiada del museo a las 15 h,

Visita guiada en bicicleta desde Magnette hasta el puente del canal de Chantemerle a las 17:00 h (recorrido de 9 km).

Se recomienda reservar

Geführte Tour durch das Museum um 15 Uhr,

Geführte Fahrradtour von Magnette zur Kanalbrücke von Chantemerle um 17 Uhr (9 km lange Strecke).

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-08-28 par OTI Vallée du Coeur de France