JEP 2023 – Exposition au Musée du Canal de Berry Magnette Audes, 16 septembre 2023, Audes.

Audes,Allier

Le photographe montluçonnais Philippe Bareige sera avec nous pour présenter son exposition de 24 clichés « Un regard sur le Canal »..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Magnette

Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Montluçonnais photographer Philippe Bareige will be on hand to present his 24-shot exhibition « Un regard sur le Canal ».

El fotógrafo de Montluçonnais Philippe Bareige presentará su exposición de 24 fotografías titulada « Un regard sur le Canal ».

Der Fotograf Philippe Bareige aus Montluçonnais wird bei uns sein und seine 24 Bilder umfassende Ausstellung « Un regard sur le Canal » (Ein Blick auf den Kanal) präsentieren.

Mise à jour le 2023-08-28 par OTI Vallée du Coeur de France