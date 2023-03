Randonnée gencéenne Magné Magné Catégories d’Évènement: Magné

Randonnée gencéenne, 17 septembre 2023, Magné

Vienne Magné . Rendez-vous au bois communal à 8h30 pour un départ à 9h.

Café matin / Casse-croûte mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. Rendez-vous au bois communal à 8h30 pour un départ à 9h.

