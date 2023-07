Visite découverte du moulin de la Roche Magn’Accueil Magnac-Laval, 21 juillet 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Visite d’un ancien moulin à grain. Attention, des chauve-souris nichent dans le moulin. Sur réservation..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 15:15:00. .

Magn’Accueil Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit an old grain mill. Caution: bats nest in the mill. Please book in advance.

Visite un antiguo molino de grano. Atención: los murciélagos anidan en el molino. Se requiere reserva previa.

Besuchen Sie eine alte Getreidemühle. Achtung: Fledermäuse nisten in der Mühle. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pays du Haut Limousin