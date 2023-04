Fête des plantes, 9 avril 2023, Magnac-LavalMagnac-Laval . Magnac-Laval Magnac-Laval,Haute-Vienne , Fête des plantes Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval

2023-04-09 – 2023-04-09 Magnac-Laval

Haute-Vienne Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval . De 10h à 18h dans le parc du château de Magnac Laval (lycée Agricole). Entrée : 2€. Les amis des fleurs et jardins : 06 62 34 78 08 / rene.cosson@orange.fr Présence de nombreux exposants : rosiéristes, décoration de jardin, plantes aromatiques, arbres fruitiers, arbres d’ornement, vivaces, grand choix d’iris et cactées diverses. Magnac-Laval Magnac-Laval

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Magnac-Laval Magnac-Laval Autres Lieu Magnac-Laval Magnac-Laval Adresse Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval Ville Magnac-LavalMagnac-Laval Departement Haute-Vienne Tarif Lieu Ville Magnac-Laval Magnac-Laval

Fête des plantes 2023-04-09 was last modified: by Fête des plantes Magnac-Laval Magnac-Laval 9 avril 2023 Haute-Vienne Magnac-Laval Magnac-Laval Haute-Vienne

Magnac-LavalMagnac-Laval Haute-Vienne