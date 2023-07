Fête nationale Magnac-Laval, 13 juillet 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez vous divertir lors d’une soirée dansante autour des musiques des années 60, 70 et 80 et admirer le feu d’artifice. Buvette et restauration sur place..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an evening of dancing to the music of the 60s, 70s and 80s, and admire the fireworks. Refreshments and catering on site.

Venga a disfrutar de una noche de baile con música de los años 60, 70 y 80 y admire los fuegos artificiales. Refrescos y catering in situ.

Unterhalten Sie sich bei einem Tanzabend mit Musik aus den 60er, 70er und 80er Jahren und bewundern Sie das Feuerwerk. Getränke und Speisen vor Ort.

