Rando de Nicole Magnac-Bourg, 27 août 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

Randonnée de 14 kms environs. Départ à 8h30 de la salle des fêtes de Magnac-Bourg. Repas à partir de 13h sur réservation..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 14:00:00. EUR.

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Approx. 14 km hike. Departure at 8:30 am from Magnac-Bourg village hall. Meal from 1pm onwards on reservation.

Recorrido de unos 14 km. Salida a las 8.30 h del ayuntamiento de Magnac-Bourg. Comida a partir de las 13h previa reserva.

Wanderung von ca. 14 kms. Abfahrt um 8:30 Uhr am Festsaal von Magnac-Bourg. Mittagessen ab 13 Uhr (Reservierung erforderlich).

