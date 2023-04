Canicross à Magnac-Bourg, 23 avril 2023, Magnac-Bourg.

HAPPY DOG, club canin 87, organise le CANI’LIMOUZI, 2ème canicross du club, à MAGNAC BOURG le dimanche 23 avril 2023 à partir de 8h30, départ et arrivée à Caux.

Nous proposons différents parcours : canicross, cani enfant, cani VTT et canimarche : inscription sur canicompet

Restauration et buvette sur place.

Dimanche 2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



HAPPY DOG, canine club 87, organizes the CANI’LIMOUZI, 2nd canicross of the club, in MAGNAC BOURG on Sunday, April 23, 2023 from 8:30 am, departure and arrival in Caux.

We propose different courses : canicross, cani child, cani VTT and canimarche : registration on canicompet

Catering and refreshments on site

HAPPY DOG, club canino 87, organiza el CANI’LIMOUZI, 2 º canicross del club, en MAGNAC BOURG el domingo, 23 de abril 2023 a partir de las 8:30 am, salida y llegada en Caux.

Proponemos diferentes cursos: canicross, cani niño, cani VTT y canimarche: inscripción en canicompet

Catering y refrescos in situ

HAPPY DOG, Hundeverein 87, organisiert den CANI’LIMOUZI, 2. Canicross des Vereins, in MAGNAC BOURG am Sonntag, den 23. April 2023 ab 8:30 Uhr, Start und Ziel in Caux.

Wir bieten verschiedene Strecken an: Canicross, Cani enfant, Cani VTT und Canimarche: Anmeldung auf canicompet

Verpflegung und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Briance Sud Haute Vienne