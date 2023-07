Marché à Magnac-Bourg Magnac-Bourg, 8 avril 2023, Magnac-Bourg.

Magnac-Bourg,Haute-Vienne

Le 2ème samedi du mois, Place Donnet – 7h à 13h. Tous les dimanches matins sur la place Donnet : fruits et légumes et productrice de viande Limousine (volailles, veaux de lait, porcs, agneaux..)..

2023-04-08 fin : 2023-04-08 12:00:00.

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 2nd Saturday of the month, Place Donnet – 7am to 1pm. Every Sunday morning on Place Donnet: fruit and vegetables and Limousine meat producer (poultry, suckling veal, pigs, lambs…).

El 2º sábado de cada mes, Place Donnet – de 7.00 a 13.00 h. Todos los domingos por la mañana en la plaza Donnet: frutas y verduras y productores de carne de Lemosín (aves, terneros lechales, cerdos, corderos, etc.).

Am 2. Samstag des Monats, Place Donnet – 7 bis 13 Uhr. Jeden Sonntagmorgen auf dem Place Donnet: Obst und Gemüse und Produzentin von Limousin-Fleisch (Geflügel, Milchkälber, Schweine, Lämmer..).

