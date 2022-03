MAGNA VOCE Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Meudon, 27 mars 2022, Meudon.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Meudon, le dimanche 27 mars à 17:00

Concert de musique sacrée par les ensembles vocaux et l’orchestre à cordes du Conservatoire de Meudon. Au programme : musiques de JS Bach, C. Frank et G. Fauré et bien d’autres…

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles et sur présentation du passe vaccinal

Concert de l’orchestre à cordes avec chanteurs et choristes du Conservatoire de Meudon

Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Meudon 36 Avenue du Général Galliéni, 92190 Meudon



