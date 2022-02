Magna Voce Eglise Notre Dame de l’Assomption Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Magna Voce Eglise Notre Dame de l’Assomption, 27 mars 2022, Meudon. Magna Voce

Eglise Notre Dame de l’Assomption, le dimanche 27 mars à 17:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles. Sur présentation du pass vaccinal ou du pass sanitaire pour les 12/15 ans

Par l’Orchestre à Cordes, les classes CHAM, les chanteurs et choristes du conservatoire Eglise Notre Dame de l’Assomption 36 avenue du Général Gallieni 92190 Meudon Meudon Bellevue Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T18:00:00

